Стало известно, кто покинет «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Нигерии Виктор Мозес по окончании текущего сезона покинет клуб. Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал представитель агентства ROOF, которые ведет дела игрока.

По словам источника, руководство красно-белых отказалось предложить новый контракт.

«Мозес покинет «Спартак» в конце сезона. Клуб не делал предложения нового трудового договора», — заявил собеседник.

Мозес перешел в «Спартак» в октябре 2020 года. Соглашение полузащитника с клубом действует до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийца в €1,5 млн.

В текущем сезоне Мозес провел за красно-белых 12 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых отметился голом и результативной передачей.

«Спартак» после 18 туров РПЛ набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте.

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