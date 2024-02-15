Назван фактор, который может помешать «Металлургу» выйти в финал Кубка Гагарина

Бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин оценил перспективы команды в матчах плей-офф Кубка Гагарина. В интервью Legalbet он выразил мнение, что команда должна справиться со своими задачами, но этому может помешать недостаток опыта у молодых хоккеистов.

«Я 28 лет переживал за «Металлург», поэтому сейчас спокойно наслаждаюсь игрой, смотрю с интересом матчи, получаю удовольствие. Команда перестраивается, клуб тоже. Может ли это помешать «Металлургу» дойти до финала? Мне интересно, как с этим всем они справятся. Болею за команду, переживаний нет, я свое отпереживал.

Единственный недостаток — мало опыта. Молодые мальчишки, которые сейчас выбились в лидеры, не имеют опыта игры в финале. Да, они играли в плей-офф за «Стальных Лис», но плей-офф в КХЛ отличается. Вот это главная опасность. Но у меня есть надежда на их задор, силу и желание», — сказал Величкин.

В текущем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» набрал 87 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Команде осталось провести в регулярном чемпионате шесть игр, последние четыре из них пройдут на домашней площадке. Напомним, «магнитка» дважды выигрывала Кубок Гагарина — в 2014 и 2016 годах.

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