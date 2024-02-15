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Уткин о Промесе: хуже торговли наркотиками только педофилия

Блогер Уткин в связи с делом Промеса назвал абсолютным злом торговлю наркотиками

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Известный комментатор и блогер Василий Уткин высказался о приговоре полузащитнику московского «Спартака» Квинси Промесу за контрабанду наркотиков. В видео на своем YouTube-канале он назвал торговлю наркотиками абсолютным злом.

«Что было бы — о чем, собственно, мы все мечтаем, — если бы российские клубы играли в еврокубках? На кой ляд после этого нужен Промес? <…> По-моему, хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и все. Потому что торговля наркотиками – это абсолютное зло. Это совершенно точно так, это просто никак иначе не обсуждается. От этого люди умирают. <…> Промес просил российское гражданство – теперь мы понимаем, для чего. Промес выбрал жизнь в России – теперь мы тоже понимаем, почему», — заявил Уткин.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее ветеран «Спартака» заявил, что судьи Амстердама для него никто.

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