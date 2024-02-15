11-я ракетка мира отказалась пожать руку белорусской теннисистке

Латвийская теннисистка, 11-я ракетка мира Елена Остапенко отказалась пожать руку белоруске Виктории Азаренко. Инцидент произошел по окончании матча между этими соперницами в 1/8 финала турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:3 пользу Азаренко. После заключительного розыгрыша Виктория продемонстрировала намерение пожать руку сопернице, однако Остапенко в ответ протянула ей ракетку. Белоруска отказалась совершить ответное касание ракеткой.

Отметим, что сейм Латвии 1 февраля принял поправки к закону о спорте, которые запрещают сборным этой страны соревноваться с атлетами из России и Белоруссии, даже если они выступают в статусе нейтральных спортсменов. Запрет не касается индивидуальных соревнований, где соперников может свести между собой турнирная сетка, как это, в частности, и произошло в Дохе.

Кроме того, Латвия не может организовывать соревнования по командным видам спорта, в которых участвуют представители России и Белоруссии. Поправки предусматривают отказ от проведения таких турниров на взрослом, юношеском и юниорском уровне.

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