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Стало известно, может ли ФИФА запретить Промесу играть в России

Юрист Прокопец считает, что ФИФА не запретит Промесу играть в России

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Известный спортивный юрист Михаил Прокопец ответил, может ли Международная федерация футбола (ФИФА) запретить игроку «Спартака» Квинси Промесу играть в турнирах на территории России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«На данный момент это вопрос преждевременный. Думаю, что Промес не сможет участвовать в мероприятиях под эгидой ФИФА, так как они проходят за границей. Однако чемпионат России и Кубок России проходят на территории РФ, ФИФА к организации этих соревнований имеет косвенное отношение. В случае если «Спартак» не расторгнет договор и Промес будет дальше играть, все будет нормально. В регламентах ФИФА нет положений о запрете», — сказал Прокопец.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее новичок «Спартака» назвал осужденного Промеса примером для подражания.

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