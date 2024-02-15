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Украинец отказался от фото рядом с россиянином на ЧЕ по борьбе

Украинский борец Насибов отказался от фото с россиянином Оганяном на ЧЕ

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Shutterstock

Украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов отказался от совместной фотографии с россиянином Нареком Оганяном после церемонии награждения на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в эти дни в Бухаресте (Румыния).

14 февраля Насибов завоевал бронзовую медаль, так же как и российский борец. В финальной схватке представитель Турции Сельчук Джан победил азербайджанца Ульви Ганизаде.

После церемонии награждения борцы поднялись на одну ступень пьедестала для совместной фотографии и обмена рукопожатиями. Украинский спортсмен отказался подниматься. После того, как российский борец покинул пьедестал, Насибов обменялся рукопожатиями с обладателями золота и бронзы.

Это уже не первый подобный случай на турнире. Ранее украинец Жан Беленюк не стал фотографироваться рядом с Александром Комаровым — уроженцем Санкт-Петербурга, который в настоящее время выступает за Сербию.

Чемпионат Европы по борьбе проходит в Бухаресте (Румыния) с 12 по 18 февраля. На турнире российские борцы выступают в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее россиянин выиграл золото чемпионата Европы по борьбе.

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