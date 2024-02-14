Новичок «Спартака» назвал осужденного Промеса примером для подражания

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде в интервью «Чемпионату» назвал осужденного нидерландским судом Квинси Промеса примером для подражания.

По его словам, Промес провел фантастическую карьеру в стане красно-белых.

«Хотелось бы здесь провести фантастическую карьеру, как у Квинси. Промес уже рассказал мне об особенностях жизни в Москве. Он — пример для подражания для меня. Я хочу получать удовольствие от футбола и выигрывать трофеи», — заявил Угальде.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее стало известно, будет ли Интерпол арестовывать Квинси Промеса в ОАЭ.