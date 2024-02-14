Прокурор по делу Промеса: он считает себя неприкосновенным в России

Представитель обвинения нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков в ходе судебного заседания заявил, что футболист чувствует свою неприкосновенность, работая в России. Его слова приводит nltimes.nl.

По словам прокурора, игрок не опасается быть пойманным, находясь вне зоны досягаемости нидерландского правосудия.

«Кажется, он считает себя неприкосновенным в России или другой стране. Хотелось бы знать, как такой футболист позволил себе так глубоко погрязнуть в преступлениях?» — заявил обвинитель.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

Ранее ткнувший между ягодиц футболиста испанский болельщик получил год бана и штраф.