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Ткнувший между ягодиц футболиста испанский болельщик получил год бана и штраф

Ткнувший между ягодиц футболиста испанский болельщик получил €6 тысяч штрафа

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Болельщик испанского «Райо Вальекано», который ткнул между ягодиц футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса в матче 23-го тура чемпионата Испании, приговорен судом к штрафу в размере €6 тысяч. Об этом сообщает El Partidazo de COPE.

По итогам разбирательств произошедшего фанат был также наказан запретом посещать спортивные мероприятие в течение ближайшего года.

Ситуация произошла 6 февраля по ходу первого тайма матча между «Райо Вальекано» и «Севильей». Окампос получил мяч и намеревался сделать вбрасывание из-за боковой линии. В этот момент фанат, который сидел на первом ряду, засунул палец между ягодиц футболиста. Эпизод был заснят на телекамеры.

После матча аргентинский футболист выразил надежду, что руководство Ла Лиги отнесется к произошедшему серьезно и рассмотрит произошедший эпизод. Следствие установило личность нарушителя и передало дело в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Ранее экс-тренер «Анжи» заявил, что Россия вряд ли выдаст Квинси Промеса Нидерландам.

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