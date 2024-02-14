Овечкин подобрался к личному рекорду, установленному в его дебютном сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который забрасывает шайбы в шести поединках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подряд, остановился в шаге от повторения личного рекорда по длительности голевой серии.

Овечкин оформил гол в матче «регулярки» против «Колорадо Эвеланш» (3:6). Его личный рекорд по продолжительности голевой серии был установлен им в дебютном сезоне НХЛ — в сезоне-2005/2006 нападающий отличился в семи матчах кряду.

Текущая голевая серия стала для российского хоккеиста лучшей с декабря 2018 года.

В последних шести поединках российский нападающий набрал девять очков, забросив шесть шайб и отдав три голевые передачи. Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Поединок завершился победой «Колорадо» со счетом 6:3. «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд в НХЛ. «Эвеланш» прервали неудачную серию, которая насчитывала четыре поединка.

Ранее Овечкину предрекли карьеру до 50 лет.