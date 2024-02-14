Гол Кучерова помог «Тампе» одержать победу над «Бостоном»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. В основное время команды победителя не выявили, три периода завершились со счетом 2:2. Овертайм завершился без заброшенных шайб. В серии послематчевых буллитов точнее оказалась «Тампа», победный бросок нанес Брейден Пойнт.

В составе «Брюинз» в основное время отличились Чарли Макэвой и Джеймс ван Римсдайк. За «Тампу» шайбы забросили Эрик Чернак и российский нападающий Никита Кучеров.

Российский форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча, отметившись 34 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами, первым в сезоне достигнув отметки в 90 очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

«Тампа» добилась победы во втором матче подряд. «Бостон» уступил второй раз подряд.

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