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Овечкин не спас «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

Гол Овечкина не помог «Вашингтону» уйти от поражения в игре с «Колорадо»

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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 6:3 в пользу «Эвеланш».

В составе победителей голами отметились Росс Колтон, Девон Тэйвз, Арттури Лехконен, который оформил дубль, Микко Рантанен и Майлз Вуд. За «Вашингтон» шайбы забросили Бек Маленстин, Коннор Макмайкл, а также российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин.

В последних шести поединках российский нападающий набрал девять очков, забросив шесть шайб и отдав три голевые передачи. Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

«Вашингтон» потерпел второе поражение подряд в НХЛ. «Эвеланш» прервали неудачную серию, которая насчитывала четыре поединка.

Ранее Овечкину предрекли карьеру до 50 лет.

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