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Российский хоккеист первым в сезоне набрал 90 очков в сезоне НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров набрал 90-е очко в сезоне НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 90-е очко в сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в матче против «Бостон Брюинз».

Хоккеист отличился на второй минуте второго периода, забросив шайбу.

Таким образом, российский форвард продлил свою результативную серию до восьми матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 53 матча, отметившись 34 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами.

Кучеров с 90 набранными очками продолжает возглавлять рейтинг лучших бомбардиров. На втором месте продолжает находиться нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. 28-летний канадец не отличился результативными действиями в игре против «Флориды» (0:4). Тройку лучших замыкает чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Поединок «Тампы» и «Бостона» продолжается, во втором периоде счет равный — 2:2.

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