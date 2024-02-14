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Лидерам «Спартака» посоветовали разобраться между собой

Комментатор Гусев заявил о высокой конкуренции в атакующей линии «Спартака»

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Известный российский комментатор Виктор Гусев поделился размышлениями о новом футболисте московского «Спартака» Манфреде Угальде, отметив, что в команде высокая конкуренция среди атакующих футболистов. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Посмотрим, что будет в чемпионате. Тем более у «Спартака» в этой атакующей линии большая конкуренция. Там бы [Квинси] Промесу и [Александру] Соболеву разобраться между собой, а тут еще человек появляется. Это сложно. Но парень хороший. Вообще те ребята, которые у нас появляются, не суперзвездные, но на подходе к звездности», — заявил Гусев.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова». В товарищеской игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Летом 2023 года «Спартак» отдал двух своих нападающих, Кейта Бальде и Шамара Николсона, в аренду. Большую часть сезона основным нападающим оставался Александр Соболев.

Ранее Леонид Федун оценил многомилионное приобретение «Спартака».

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