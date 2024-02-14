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Овечкину предрекли карьеру до 50 лет

Экс-хоккеист Рыбин: Овечкин точно побьет рекорд Гретцки

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин выразил уверенность, что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину покорится снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит RT.

«Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаешь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьет рекорд Гретцки», — заявил Рыбин.

11 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» уступил «Ванкувер Кэнакс» со счетом 2:3. Овечкин стал автором заброшенной шайбы. Россиянин продлил свою результативную серию до пяти матчей подряд. В последних пяти играх российский нападающий набрал восемь очков, забросив пять шайб и отдав три голевые передачи.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 48 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали о состоянии Овечкина.

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