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Месси призвали освистать, если он приедет на ОИ в Париж

Экс-игрок «ПСЖ» Ротен: нужно освистать Месси, если он вернется в Париж

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен высказался о возможном участии Лионеля Месси в Олимпийских играх в Париже.

«Я не говорю, что нужно быть жестокими по отношению к Месси, если он вернется в Париж, чтобы покрасоваться в футболке сборной Аргентины. Однако нужно хотя бы освистать его, когда он окажется на поле!» — сказал Ротен в своей программе.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. На турнире нападающий отметился семью забитыми мячами в семи матчах, четыре из которых с пенальти. В финале против сборной Франции он сделал дубль.

30 октября аргентинский нападающий в восьмой раз в своей карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

Ранее Месси рассказал о своей реакции, когда Мбаппе сравнял счет в финале ЧМ.

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