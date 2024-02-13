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Стал известен последний участник плей-офф Кубка Гагарина от Западной конференции

Минское «Динамо» вышло в плей-офф Кубка Гагарина, обыграв «Витязь»

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Shutterstock/FOTODOM

В очередном матче дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:3.

Александр Дарьин открыл счет в середине первого периода. Через пару минут Ник Меркли сравнял счет в матче. После перерыва Роман Горбунов вывел минчан вперед, а в концовке периода Дмитрий Коробов увеличил преимущество «Динамо». Александр Яремчук на старте заключительного игрового отрезка сократил преимущество, но на большее хозяев не хватило.

Благодаря этой победе подопечные Дмитрия Квартальнова добыли восьмую, последнюю путевку в плей-офф Кубка Гагарина. «Динамо» четвертый раз подряд примет участие в 1/8 турнира.

Ранее от Западной конференции участие в плей-офф Кубка Гагарина обеспечили СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо» и ЦСКА.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее экс-игрок сборной России объяснил, почему действующего чемпиона КХЛ «лихорадит».

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