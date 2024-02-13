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Бывший директор «Локомотива» может возглавить «Барселону»

Бывший директор «Локомотива» Рангник может стать тренером «Барселоны»

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Ahmed Yosri/Reuters

Бывший управляющий директор московского «Локомотива», а ныне главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник может возглавить «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

Как утверждает издание, президента «Барселона» Жоана Лапорту привлекают немецкие специалисты. Помимо Тухеля и Флика главе каталонского клуба очень нравится кандидатура 65-летнего Рангника. По окончании сезона-2023/24 нынешний наставник «Барселоны» Хави покинет свой пост.

Рангник с 2022 года возглавляет сборную Австрии. Под его руководством команды вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2024 года.

В 2021 году «Локомотив» стал сотрудничать с компанией Ральфа Рангника. Через полгода он покинул команду, где занимал должность руководителя по спорту и развитию, и возглавил «Манчестер Юнайтед». Назначенный в октябре 2021 года на пост главного тренера Маркус Гисдоль также не проработал и года.

Также Рангник известен по работе в «РБ Лейпциг», «Хоффенхайме», «Штутгарте» и «Шальке 04».

Ранее сообщалось, что российский тренер ведет переговоры с зарубежным футбольным клубом.

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