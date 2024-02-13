Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Названа главная проблема РПЛ

Тренер Гаджиев считает слишком длинной зимнюю паузу в РПЛ

close
100%
«ПФК ЦСКА»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ПФК ЦСКА»

Известный тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о зимней паузе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он констатировал, что она слишком длинная, и подобной нет в других чемпионатах.

«Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать.

Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, то все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Специалист напомнил, что в СССР строились стадионы, на которых была возможность играть в футбол и в зимний период. Однако на данный момент, указал Гаджиев, крытый стадион высокого уровня есть только в одном городе.

«К сожалению, потом все обрушилось, и к чемпионату мира в 2018 году в России построили крытый стадион только в Петербурге. Таких стадионов должно быть больше. В крупных городах их можно построить», — резюмировал Гаджиев.

Ранее экс-президент «Локомотива» Наумов назвал «дурью» критику со стороны Смородской.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами