Названа главная проблема РПЛ

Известный тренер, президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о зимней паузе в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он констатировал, что она слишком длинная, и подобной нет в других чемпионатах.

«Таких длинных перерывов нет ни в одной развитой стране, где играют в футбол. Зимняя пауза действительно большая. Всегда должно быть два интереса: спортивный и финансовый. Любая структура должна уметь зарабатывать.

Футбол же — это не только спорт, но и большой бизнес. Чем больше играешь, то все в плюсе. Надо смотреть, сколько длятся паузы в лучших лигах мира, и брать с них пример», — цитирует Гаджиева Legalbet.

Специалист напомнил, что в СССР строились стадионы, на которых была возможность играть в футбол и в зимний период. Однако на данный момент, указал Гаджиев, крытый стадион высокого уровня есть только в одном городе.

«К сожалению, потом все обрушилось, и к чемпионату мира в 2018 году в России построили крытый стадион только в Петербурге. Таких стадионов должно быть больше. В крупных городах их можно построить», — резюмировал Гаджиев.

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