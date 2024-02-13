Российское кино признали более качественным, чем фильмы Голливуда

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что российское кино «круче Голливуда».

Бывший спортсмен начал сниматься в музыкальных клипах, рекламах и фильмах в США, где закончил актерскую школу в Лос-Анджелесе. До этого он играл за баскетбольную команду The George Washington University, но в 25 лет был вынужден уйти из баскетбола по причине травм.

«Вернувшись домой, я застал и нашу старую гвардию артистов — Лев Дуров, Юрий Назаров, Андрей Краско… Они принимают артистов в свой круг и общаются на равных. Где-то мы, наверное, уступаем Голливуду — например, в раскрученности на весь мир. Но вообще, если быть честным, мы круче! Нам бы сюда те деньги, которые там вкладываются в кино… Пускай кино процветает и несет доброе, вечное, не дает забывать об истории, любви, семье», — сказал Свиридов.

В России актер стал известен по роли охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

Ранее чемпион Европы назвал Россию и Белоруссию одной страной.