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Российское кино признали более качественным, чем фильмы Голливуда

Актер сериала «Универ» Свиридов: мы круче Голливуда, нам бы сюда те деньги

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sviridov_andrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что российское кино «круче Голливуда».

Бывший спортсмен начал сниматься в музыкальных клипах, рекламах и фильмах в США, где закончил актерскую школу в Лос-Анджелесе. До этого он играл за баскетбольную команду The George Washington University, но в 25 лет был вынужден уйти из баскетбола по причине травм.

«Вернувшись домой, я застал и нашу старую гвардию артистов — Лев Дуров, Юрий Назаров, Андрей Краско… Они принимают артистов в свой круг и общаются на равных. Где-то мы, наверное, уступаем Голливуду — например, в раскрученности на весь мир. Но вообще, если быть честным, мы круче! Нам бы сюда те деньги, которые там вкладываются в кино… Пускай кино процветает и несет доброе, вечное, не дает забывать об истории, любви, семье», — сказал Свиридов.

В России актер стал известен по роли охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

Ранее чемпион Европы назвал Россию и Белоруссию одной страной.

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