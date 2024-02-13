Чемпион Европы назвал Россию самой великой страной

Чемпион Европы по баскетболу Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что не жалеет о вынужденном уходе из спорта по причине травм, а также о том, что сейчас он живет и работает в России.

«А как можно жалеть о том, что уже произошло… Я рад, что мне не пришлось делать операций, рад, что осилил путь к своей мечте сниматься в кино и нахожусь на своем месте, — сказал Свиридов. — Жалеть ни о чем не надо, жизнь идет поэтапно. Желаю всем быть добрыми, человечными, чаще улыбаться, не забывать говорить близким, что вы их любите. И давайте не забывать о том, что мы живем в самой великой стране. Я покатался по миру, и я счастлив быть дома».

Свиридов играл в США за команду The George Washington University. В 25 лет он был вынужден завершить карьеру в баскетболе и поступил в актерскую школу в Лос-Анджелесе, после чего начал сниматься в музыкальных клипах и фильмах.

В России Свиридов известен по роли охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня».

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