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Отказавшихся от гражданства России спортсменов призвали не осуждать

Актер Свиридов отказался судить спортсменов, отказавшихся от гражданства РФ

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sviridov_andrei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Чемпион Европы по баскетболу и известный актер Андрей Свиридов в интервью «Газете.Ru» заявил, что не будет осуждать российских и белорусских атлетов, которые меняют спортивное гражданство, чтобы получить допуск на международные соревнования.

«Кто я такой, чтобы кого-то судить? Каждый принимает свое решение. Я не буду судить того, кто поменяет гражданство ради спортивной карьеры, и того, кто может спортивную карьеру потерять ради своей страны. Здесь не может быть однобокой позиции, как и в том, делать девушке аборт или нет.

Раньше тоже так было. И европейцы принимали наше гражданство, чтобы выступать у нас, это такие внутренние дела спорта. Но раньше на них не обращали внимания, а сейчас стали обращать. Наши атлеты — сильные, и я всем желаю удачи и сделать правильный выбор», — сказал Свиридов.

Актер, известный по роли охранника Гены в сериалах «Универ» и «СашаТаня», стал чемпионом Европы по баскетболу среди молодежных команд в составе сборной Белоруссии в 1994 году.

В 25 лет Свиридову пришлось завершить спортивную карьеру из-за травмы. Он закончил обучение в актерской школе в Лос-Анджелесе и начал сниматься в кино.

Ранее отказ иностранцев пожимать руки спортсменам из России объяснили страхом и завистью.

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