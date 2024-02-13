Футболист «Зенита»: португалоговорящих игроков стало больше, чем русских

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой заявил, что в составе сине-бело-голубых стало больше португалоговорящих игроков, чем русскоговорящих. Своим мнением он поделился с «Известиями».

«Кажется, что у нас стало больше португалоговорящих игроков, чем русских. Но как есть. У нас клуб ушел в эту сферу — ориентацию на португалоговорящих, на бразильских футболистов. Не мы выбираем и не мы решаем, как комплектовать команду. Наше дело доказывать на тренировках и в играх, что можем быть полезны клубу и помогать ему побеждать», — заявил Мостовой.

В составе «Зенита» числятся девять футболистов с паспортами Бразилии: Вендел, Клаудиньо, Густаво Мантуан, Родригао, Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Нино, Артур и Педро.

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее лидер РПЛ определился с ценой на своего вратаря.