Лидер РПЛ определился с ценой на своего вратаря

Футбольный клуб «Краснодар» определился с ценой на своего голкипера Станислава Агкацева. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации издания, «быки» не намерены отпускать резервного вратаря менее чем за €4 млн.

10 февраля стало известно, что 22-летнего футболиста пытается переманить московский «Спартак». Отмечалось, что руководители команд находятся в контакте, обсуждают условия потенциального трансфера. Если стороны придут к соглашению, то Агкацев пополнит состав красно-белых будущим летом.

Агкацев — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне вратарь провел за «быков» семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять мячей.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре «быки» на своем поле сыграют с казанским «Рубином»

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