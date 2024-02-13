Назван лучший футболист «Динамо» в сезоне-2023/24

Бывший футболист московского «Динамо» Эрик Яхимович выделил лучшего игрока бело-голубых в текущем сезоне. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Выделю Тюкавина. Хорошо, что он переподписал контракт. Это парень – гол. Очень умный», — заявил экс-футболист.

Также Яхимович похвалил главного тренера «Динамо» Марцела Личку. Он назвал специалиста позитивным человеком, который держит команду в нормальном русле. По мнению Яхимовича, чешский тренер подходит «Динамо» по философии.

Константин Тюкавин является воспитанником «Динамо». Нападающий дебютировал за бело-голубых в ноябре 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 18 матчей, отметившись восемью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

«Динамо» после 18-го тура РПЛ идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 32 балла. От лидера — «Краснодара» — подопечные Лички отстают на шесть баллов. В первом матче после рестарта чемпионата России «Динамо» сыграет против московского «Локомотива» 3 марта.

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