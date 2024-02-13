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Семин назвал лучший трансфер за всю историю «Локомотива»

Экс-тренер «Локомотива» Семин назвал Лоськова лучшим трансфером в истории клуба

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин назвал Дмитрия Лоськова лучшим приобретением «железнодорожников» за всю историю. Своим мнением он поделился с «Чемпионатом».

«Приход Лоськова в «Локомотив» — лучший трансфер за всю историю клуба. Он футболист, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Хотя Лоськов — игрок с большим индивидуальным талантом, он всегда работал на команду. Свой талант и индивидуальные качества Дмитрий вкладывал на благо клуба», — заявил специалист.

12 февраля Лоськову исполнилось 50 лет. Он провел за «Локомотив» рекордные 424 матча, в которых забил 128 мячей и сделал 138 результативных передач. Дважды Лоськов становился лучшим бомбардиром чемпионата России.

Вместе с красно-зелеными он дважды выигрывал чемпионство, три раза становился обладателем Кубка России и два раза — Суперкубка страны.

Сейчас Лоськов работает помощником главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова. Команда после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрала 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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