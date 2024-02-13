Российские хоккеисты НХЛ могут сыграть за футбольный клуб в еврокубках

Хоккейный агент и владелец футбольного клуба из Андорры Дэн Мильштейн захотел, чтобы российские игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Михеев и Никита Задоров сыграли за его команду в еврокубках. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Многие мои клиенты — большие фанаты футбола. Я видел, как играют Никита Задоров и Илья Михеев. Они однозначно помогут нашей команде. Очень хочу заявить их на матч еврокубков. И не просто заявить, а они обязательно сыграют. Они этого достойны.

Более того — уже второй год контрактное предложение есть и у Павла Дацюка, который великолепно играет в футбол. Очень надеюсь, что он выйдет на поле вместе с Никитой и Ильей. Только не уверен, что бюджет нашего клуба потянет его контракт (смеется)», — заявил агент.

29-летний Михеев выступает за «Ванкувер Кэнакс». В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 49 матчей, в которых отметился 10 голами и 14 результативными передачами.

28-летний Задоров также играет за «Ванкувер». В его активе 48 матчей, один гол и девять ассистов.

В июле 2022 года компания Мильштейна Gold Star Sports Management Group приобрела футбольный клуб «Санта-Колома» из Андорры.

Ранее россиянин стал второй звездой недели в НХЛ.