Медведеву предрекли вылет из топ-3 рейтинга АТР из-за Синнера

Бывший советский и российский теннисист Андрей Чесноков в интервью ТАСС заявил, что не ожидает увидеть Даниила Медведева в тройке лучших согласно рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

По его мнению, в ближайшее время финалиста Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2024) вытеснит итальянец Янник Синнер.

«Я думаю, в ближайшее время Синнер выкинет Медведева из тройки. В прошлом году Медведев выдал потрясающую серию из пяти финалов подряд, где одержал четыре победы, ему практически негде набирать очки. Причем Синнеру можно вообще нигде не играть, а просто ждать осечки Медведева», — заявил Чесноков.

28 января Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) уступил представителю Италии Яннику Синнеру в пяти сетах, ведя после двух первых со счетом 0:2. Это третье подобное поражение российского теннисиста в финале Australian Open.

В 2023 году Медведев смог выиграть турнир в Риме, одолев датчанина Хольгера Руне; турнир в Майами (соперник в финале — итальянец Янник Синнер), турнир в Дубае (соперник в финале — соотечественник Андрей Рублев), турнир в Дохе (соперник в финале — британец Энди Маррей) и турнир в Роттердаме (соперник в финале — итальянец Янник Синнер).

Ранее первая ракетка России улучшила свою позицию в рейтинге WTA.