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Стало известно, сколько допинг-дел против россиян было закрыто в 2023 году

Более 400 допинг-дел против россиян было закрыто без обвинений в 2023 году

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Более 400 допинг-дел против российских спортсменов было закрыто без выдвижения обвинений в 2023 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на ARD и конфиденциальный отчет Всемирного антидопингового агентства (WADA).

На основании базы данных Московской лаборатории было выявлено 834 возможных нарушения антидопингового законодательства, 409 из которых были закрыты досрочно из-за отсутствия результата. По 145 делам расследование продолжается.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал фигуристку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Ранее Анастасия Волочкова дала совет Камиле Валиевой.

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