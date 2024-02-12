Волочкова дала совет Камиле Валиевой

Российская балерина Анастасия Волочкова в интервью «Спорт-Экспрессу» заявила, что фигуристке Камиле Валиевой необходимо бороться за справедливость.

По ее словам, спортсменке нельзя заканчивать с фигурным катанием.

«Я не хочу давать советы Камиле, как найти себя в чем-то другом. Она должна добиваться справедливости в своей сфере. Она заслужила это, и неважно, что у нее там в крови, у нее только одержимость. Те, кто отнимают у нее возможности, вы пробовали поставить себя на ее место?» — заявила Волочкова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Татьяна Навка заявила, что Камила Валиева сможет участвовать в ее шоу после дисквалификации.