Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Игравший в Северной Америке 9 лет российский хоккеист: ноль процентов, что останусь там

Игрок «Трактора» Дер-Аргунчинцев: не останусь постоянно жить в Северной Америке

close
100%
Lindsay DeDario/Reuters

Нападающий челябинского «Трактора» Семен Дер-Аргунчинцев, который провел в разных лигах Северной Америки девять лет, в интервью «РБ Спорт» признался, что не остается там жить после завершения профессиональной карьеры.

По его словам, постоянно проживать там сложно.

«Я люблю жить в России, потому что мне ближе менталитет русских людей. Когда играл там, почти каждый день думал о России. Всегда тянешься домой. Ноль процентов, что я останусь там жить. Мне нравится там проводить время, там есть хорошие города, например — Торонто, но для меня это не место для постоянной жизни», — заявил игрок.

«Трактор» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на снятие очков.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами