Игравший в Северной Америке 9 лет российский хоккеист: ноль процентов, что останусь там

Нападающий челябинского «Трактора» Семен Дер-Аргунчинцев, который провел в разных лигах Северной Америки девять лет, в интервью «РБ Спорт» признался, что не остается там жить после завершения профессиональной карьеры.

По его словам, постоянно проживать там сложно.

«Я люблю жить в России, потому что мне ближе менталитет русских людей. Когда играл там, почти каждый день думал о России. Всегда тянешься домой. Ноль процентов, что я останусь там жить. Мне нравится там проводить время, там есть хорошие города, например — Торонто, но для меня это не место для постоянной жизни», — заявил игрок.

«Трактор» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля в день своего столетия армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей.

Ранее КХЛ отклонила апелляцию «Сибири» на снятие очков.