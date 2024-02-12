Боец UFC Нурмагомедов назвал президента Аргентины дебилом

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Усман Нурмагомедов раскритиковал президента Аргентины Хавьера Милея, который заявил о необходимости снести мечеть Аль-Акса, расположенную в Иерусалиме.

«Дебил», — приводит слова Нурмагомедова портал Globe Eye News в Twitter.

Хавьер Милей занял пост президента Аргентины 10 декабря 2023 года.

11 ноября Нурмагомедов был дисквалифицирован на полгода из-за нарушения антидопинговых правил, а результат его боя в полуфинале Гран-при Bellator аннулирован.

25-летний Нурмагомедов остается непобежденным в профессиональной карьере. В его активе 18 боев в смешанных единоборствах, и во всех этих поединках он брал верх, в том числе одержав восемь побед нокаутом.

Усман Нурмагомедов — двоюродный брат бывшего российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин отказался выходить на бой под песню «Я русский».