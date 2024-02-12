«В семье не без урода»: российская лыжница о словах Вяльбе про проблемы с головой

Лыжница Юлия Ступак отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о ее проблемах с головой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Могу сказать одно: проблемы с головой в моем случае — огромный бонус, данный мне свыше. Я неординарный спортсмен. Знаю все свои сильные стороны, но и про слабые всегда говорю. Не считаю это чем-то плохим, смешным. Показывать слабости — огромная сила.

Я не обижаюсь ни в коем случае. Действительно, мы для нее как дети. Но, как говорится, видимо, в семье не без урода. Возьму на себя роль человека с проблемами с головой», — сказала Ступак.

Вяльбе ранее заявила, что Ступак не может справиться со своей головой.

«Просто человек реально не может понять, что он хочет...Она уже второй год не может определиться. Не может со своей головой справиться», — отметила Вяльбе.

29-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в женской эстафете. Также в ее активе три бронзы Игр (две личные и одна командная).

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