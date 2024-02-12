Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«В семье не без урода»: российская лыжница о словах Вяльбе про проблемы с головой

Лыжница Ступак заявила, что возьмет на себя роль человека с проблемами с головой

close
100%
Marko Djurica/Reuters

Лыжница Юлия Ступак отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о ее проблемах с головой. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Могу сказать одно: проблемы с головой в моем случае — огромный бонус, данный мне свыше. Я неординарный спортсмен. Знаю все свои сильные стороны, но и про слабые всегда говорю. Не считаю это чем-то плохим, смешным. Показывать слабости — огромная сила.

Я не обижаюсь ни в коем случае. Действительно, мы для нее как дети. Но, как говорится, видимо, в семье не без урода. Возьму на себя роль человека с проблемами с головой», — сказала Ступак.

Вяльбе ранее заявила, что Ступак не может справиться со своей головой.

«Просто человек реально не может понять, что он хочет...Она уже второй год не может определиться. Не может со своей головой справиться», — отметила Вяльбе.

29-летняя Ступак является олимпийской чемпионкой 2022 года в женской эстафете. Также в ее активе три бронзы Игр (две личные и одна командная).

Ранее сообщалось, что Кулешова выиграла гонку на 10 км свободным стилем Спартакиады.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами