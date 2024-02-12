Стал известен победитель Кубка африканских наций

Сборная Кот-д'Ивуара одержала победу над национальной командой Нигерии и завоевала трофей Кубка африканских наций.

Финальный поединок турнира закончился со счетом 2:1. Стоит отметить, что Кубок африканских наций в этом сезоне проводился в Кот-д'Ивуаре.

Нигерийская команда открыла счет на 38-й минуте поединка, отличился Виллиам Трост-Эконг. Кот-д'Ивуар сравнял во втором тайме, когда на 62-й минуте игры отличился Франк Кессье, голевую передачу на которого отдал Симон Адингра. Победный гол оформил Себастьен Аллер, его ассистентом также выступил Адингра.

До этого обладателем титула чемпиона Кубка африканских наций был Сенегал. В прошлом финале команда в серии пенальти одолела Египет и впервые в своей истории смогла завоевать этот трофей.

В матче за третье место на Кубке африканских наций — 2024 сборная ЮАР одержала победу над ДР Конго в серии пенальти. Встреча прошла в Абиджане, основное время завершилось нулевой ничьей.

Лучшим бомбардиром турнира стал Эмилио Нсуэ из Экваториальной Гвинеи (пять голов).

Ранее «Монако» одержал волевую победу благодаря голу Александра Головина.