Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Ванкуверу»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне. В основное время команды не смогли выявить победителей, три периода завершились со счетом 2:2. Победу «Кэнакс» за пять секунд до конца овертайма принес Джей Ти Миллер.

За «Ванкувер» шайбы также забросили Конор Гарланд и Нильс Хегландер. В составе «столичных» голами отметились Ник Дауд и российский нападающий, капитан команды Александр Овечкин.

Накануне в матче с «Бостон Брюинз» (3:0) Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Таким образом, он продлил свою голевую серию уже до пяти матчей. Личный рекорд Овечкина в НХЛ составляет семь матчей с заброшенными шайбами подряд (сезон-2005/06). Всего в текущем сезоне на счету Овечкина стало 48 игр в регулярном чемпионате, в которых он оформил 13 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 835 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 59 голов.

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