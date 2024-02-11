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Легенда ЦСКА объяснил большое количество бразильцев в РПЛ

Экс-футболист Карвальо: бразильцы играют в РПЛ, потому что у россиян есть деньги

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ПФК ЦСКА Москва/VK

Бывший футболист ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, почему в Российской премьер-лиге (РПЛ) выступает большое количество бразильцев. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«В лучшие годы в ЦСКА у нас было даже семь бразильцев! И мы побеждали! Легче иметь 50 бразильских игроков в РПЛ, чем одного россиянина в бразильской лиге. По двум причинам: у россиян есть деньги, чтобы заплатить, а у бразильцев — нет», — заявил Карвальо.

Карвальо выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год. В составе красно-синих он дважды становился чемпионом России, три раза выигрывал Суперкубок России, а также завоевал четыре Кубка страны и стал обладателем Кубка УЕФА.

25 марта 40-летний бразилец сыграл за ЦСКА в товарищеском матче против любительской команды 2Drots (1:2).

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Ранее футболист «Зенита» назвал лучшего игрока РПЛ.

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