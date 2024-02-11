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Карпин пошутил про свою главную победу

Карпин пошутил, что для него турнир по падел‑теннису важнее трофея с «Ростовом»

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что для него не является приоритетом победа на Winline Зимнем кубке РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можем сегодня Кубок и 10 млн рублей? Думаете, мы придаем этому какое‑то значение? Хоть за миллион, хоть за сто. На результат точно никто внимания не обращает. Самый главный кубок мы выиграли уже. Какой? Падел‑теннис (смеется)», — заявил тренер.

8 февраля Валерий Карпин и тренер «Ростова» по физподготовке Альваро Сайабера победили на турнире по падел‑теннису на Winline Зимнем кубке РПЛ, который проходит со 2 по 14 февраля в Абу‑Даби.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

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