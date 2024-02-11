Карпин пошутил про свою главную победу

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что для него не является приоритетом победа на Winline Зимнем кубке РПЛ. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Можем сегодня Кубок и 10 млн рублей? Думаете, мы придаем этому какое‑то значение? Хоть за миллион, хоть за сто. На результат точно никто внимания не обращает. Самый главный кубок мы выиграли уже. Какой? Падел‑теннис (смеется)», — заявил тренер.

8 февраля Валерий Карпин и тренер «Ростова» по физподготовке Альваро Сайабера победили на турнире по падел‑теннису на Winline Зимнем кубке РПЛ, который проходит со 2 по 14 февраля в Абу‑Даби.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11 место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

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