Майоров назвал самую привлекательную команду КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует 11 февраля 86-й день рождения, в интервью «Газете.Ru» заявил, что получает удовольствие от игры московского «Спартака» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его мнению, подопечные Алексея Жамнова являются одной из наиболее ярких команд во всем турнире.

«Команда мне нравится в этом сезоне, как и у всех случился небольшой провал, но это нормальное явление с учетом того календаря, который у нас есть на сегодняшний день. По большому счету «Спартак» играет хорошо, в нашем чемпионате они показывают одну из самых ярких игр. Как команда выступит в плей-офф? Я прогнозами не занимаюсь», — заявил Майоров.

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого, Борис Майоров шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

После 62 матчей в сезоне «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 82 очка.

Ранее Борис Майоров рассказал, как будет отмечать 86-й день рождения.