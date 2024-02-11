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Майоров назвал самую привлекательную команду КХЛ

Двукратный чемпион ОИ Майоров назвал «Спартак» самой яркой командой КХЛ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует 11 февраля 86-й день рождения, в интервью «Газете.Ru» заявил, что получает удовольствие от игры московского «Спартака» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По его мнению, подопечные Алексея Жамнова являются одной из наиболее ярких команд во всем турнире.

«Команда мне нравится в этом сезоне, как и у всех случился небольшой провал, но это нормальное явление с учетом того календаря, который у нас есть на сегодняшний день. По большому счету «Спартак» играет хорошо, в нашем чемпионате они показывают одну из самых ярких игр. Как команда выступит в плей-офф? Я прогнозами не занимаюсь», — заявил Майоров.

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого, Борис Майоров шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

После 62 матчей в сезоне «Спартак» занимает четвертое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 82 очка.

Ранее Борис Майоров рассказал, как будет отмечать 86-й день рождения.

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