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Экс-тренер «Спартака» назвал главное открытие сезона КХЛ

Тренер Канарейкин назвал игрока «Металлурга» Гребенкина открытием сезона КХЛ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин назвал форварда магнитогорского «Металлурга» Никиту Гребенкина главным открытием регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

По мнению специалиста, прогресс виден у молодых игроков «Металлурга» и ярославского «Локомотива».

«Если выбирать одного, то для меня открытием стал Гребенкин. В этом сезоне виден его прогресс. У парня отличные данные: габаритный и быстрый. Думаю, он ставит перед собой высокие цели и задачи, а главное, он к ним стремится. Его пригласили в сборную России. Очевидно, что следующая цель у него — отъезд в НХЛ, и теперь он будет к ней стремиться», — заявил специалист.

20-летний Гребенкин провел в текущем сезоне КХЛ 60 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 20 результативных передач.

«Металлург» набрал 86 очков в 61 матче и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее Загитова поставила новую программу для выступления на матче КХЛ.

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