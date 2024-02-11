Экс-тренер «Спартака» назвал главное открытие сезона КХЛ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Федор Канарейкин назвал форварда магнитогорского «Металлурга» Никиту Гребенкина главным открытием регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Своим мнением он поделился с Legalbet.

По мнению специалиста, прогресс виден у молодых игроков «Металлурга» и ярославского «Локомотива».

«Если выбирать одного, то для меня открытием стал Гребенкин. В этом сезоне виден его прогресс. У парня отличные данные: габаритный и быстрый. Думаю, он ставит перед собой высокие цели и задачи, а главное, он к ним стремится. Его пригласили в сборную России. Очевидно, что следующая цель у него — отъезд в НХЛ, и теперь он будет к ней стремиться», — заявил специалист.

20-летний Гребенкин провел в текущем сезоне КХЛ 60 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 20 результативных передач.

«Металлург» набрал 86 очков в 61 матче и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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