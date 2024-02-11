Майоров рассказал, как будет отмечать 86-й день рождения

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует 11 февраля 86-й день рождения, в интервью «Газете.Ru» заявил, что не будет как-то особенно праздновать этот день.

Прославленный хоккеист заявил, что для него день рождения является обыденным событием.

«День рождения — совершенно рядовое явление для меня, это просто очередная дата, никакой не юбилей, чтобы как-то особенно праздновать. Никаких пышных торжеств проводить не собираюсь», — заявил Майоров.

Майоров на протяжении всей карьеры выступал за московский «Спартак», с которым трижды выигрывал чемпионат СССР. Помимо этого, Борис Майоров шесть раз становится чемпионом мира и в 1999 году был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее Борис Майоров призвал готовиться к возвращению в международные турниры.