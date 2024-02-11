Майоров призвал готовиться к возвращению в международные турниры

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, который празднует 11 февраля 86-й день рождения, в интервью «Газете.Ru» пожелал отечественному хоккею быть готовым к возвращению на международный уровень.

По его мнению, рано или поздно Россия вновь будет участвовать на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

«Хочу пожелать нашему хоккею только успехов, на всех уровнях — на взрослом, на молодежном, на юниорском. Предпосылки для этого есть, хотя на сегодняшний день мы не знаем, на какой стадии готовности находимся, поскольку два года не участвуем в официальных международних соревнованиях и неизвестно, когда все это закончится. Даже Национальная хоккейная лига, которая вроде бы сначала смотрела сквозь пальцы на те ограничения, которые были выдвинуты против российского спорта, объявила о проведении Кубка мира без участия России. В любом случае, мы должны готовиться к тому, что когда-нибудь вернемся. И когда это случится, мы должны быть готовы подтвердить силу нашего хоккея», — заявил Майоров.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

Ранее в России ответили на отказ хоккеистов от медалей в Белоруссии.