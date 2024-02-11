Экс-игрок сборной Германии: Овечкин — самый влиятельный человек и спортсмен в России

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи признался, что считает нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина самым влиятельным российским спортсменом. Его слова приводит Sport24.

«Самый влиятельный человек и спортсмен в России — хоккеист Александр Овечкин. Самый главный и узнаваемый российский спортсмен. Он многое дал мировому и российскому хоккею. Если брать футболистов, то отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина. Они поменяли футбол в России и сделали его по-настоящему топовым», — заявил он.

В ночь на 11 февраля «Вашингтон» со счетом 3:0 обыграл «Бостон Брюинз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а Овечкин забросил шайбу, продлив голевую серию до четырех игр. Теперь на его счету 834 шайбы. Легендарный канадец Уэйн Гретцки забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки.