Ветеран «Спартака» выбрал нового капитана из-за конфликта Джикии и Абаскаля

Бывший голкипер сборной России и московского «Спартака» Александр Филимонов заявил, что назначил бы нападающего Квинси Промеса капитаном красно-белых вместо защитника Георгия Джикии, который перестал попадать в состав и может уйти из команды из-за разногласий с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем. Его слова при водит RT.

«У нас выбирали капитана голосованием. За кого бы проголосовал в нынешнем «Спартаке»? Отдал бы голос Промесу. Он один из ведущих футболистов, лидер, достоин этого статуса», — заявил Филимонов.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

В текущем сезоне Джикия провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

Ранее «Спартаку» предрекли потерю Джикии и увольнение Абаскаля.