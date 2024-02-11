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Российский хоккеист НХЛ показал фото в коляске после операции из-за серьезной травмы

Защитник «Тампы» Сергачев поделился фото в коляске после операции на ноге

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sergach98/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачев в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) поделился фотографией, сделанной после перенесенной операции на ноге.

«Семья здесь. Первый раз на улице за три дня. Жизнь хороша», — написал Сергачев.

На снимке хоккеист заснят в коляске и с гипсом на ноге. Рядом с хоккеистом находится его супруга Елизавета.

8 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергачев столкнулся с игроком соперника Алекси Лафреньером. Россиянин смог покинуть лед только на носилках. 9 числа хоккеист был прооперирован, сроки его восстановления пока не обозначены.

Стоит отметить, что травмировался игрок в первом матче после своего восстановления от другого повреждения. До этого Сергачев не выходил на лед с 20 декабря 2023 года. Он пропустил 17 матчей из-за травмы. В текущем сезоне НХЛ российский защитник провел 34 матча, отметившись двумя заброшенными шайбами и 18 результативными передачами.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

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