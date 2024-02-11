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Экс-вратарь «Спартака» рассказал о массовом употреблении допинга в клубе

Экс-вратарь «Спартака» Левицкий рассказал о допинговом скандале в клубе

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший голкипер московского «Спартака» Максим Левицкий поделился воспоминаниями о допинговом скандале в клубе, вспомнив, как в период его выступлений новый врач команды поставил ему капельницу, сказав, что это витамины. Его слова приводит «Украинский футбол».

«Док появился на третий день с объяснениями: «Я вам такой замечательный препарат прокапал». «Великолепный препарат» был настолько сильным, что его можно использовать только несколько раз в течение жизни, по его словам. Когда он предлагал какие-нибудь таблетки, я отказывался наотрез», — рассказал голкипер.

В 2003 году в допинг‑пробах футболистов «Спартака» Егора Титова и Юрия Ковтуна был найден бромантан, когда они находились в расположении сборной России. В результате капитан московской команды Титов получил годичную дисквалификацию. Тогда в СМИ появилась информация, что на допинге попались больше десяти футболистов команды.

Левицкий выступал за московский «Спартак» с 2001 по 2002 год. За клуб он провел 49 матчей, пропустил 57 мячей и 17 поединков сыграл «на ноль». Он покинул клуб за полгода до допингового скандала.

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