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«Ничего не было»: Кожевников объяснил, что форварда СКА Толчинского не хотели травмировать

Чемпион ОИ Кожевников назвал обычной борьбой фол на игроке СКА Толчинском

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Александр Натрускин/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников в интервью «Газете.Ru» заявил, что скандал в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Авангардом» и СКА, связанный с травмой форварда Сергея Толчинского, был вызван эмоциями.

По его мнению, игровой эпизод не заслуживал более серьезного наказания, чем выдал судья матча.

«Ничего там не было — это эмоции. Любой тренер стоит за свою команду горой, это правильно, любой человек это уважает. Там ничего такого не было, обычная силовая борьба. Я понимаю эмоции Романа Борисовича, было видно, что Толчинского чекали. В спину ударили здорово, человек упал, да. Но это простые две минуты, толчок на борт, больше ничего» — заявил Кожевников.

Толчинский травмировался в концовке второго периода после силового приема Никиты Холодилина, который вместе с форвардом СКА Алексом Гальченюком получили по двухминутному штрафу за последовавшую затем драку.

Матч прошел 7 февраля в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (трижды), Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист оторвался от преследователей в гонке бомбардиров НХЛ.

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