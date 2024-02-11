Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив в пустые ворота

Александр Овечкин отметился результативной передачей и заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась разгромной победой «Вашингтона» со счетом 3:0. «Кэпиталз» продолжает занимать 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Свою шайбу российский нападающий забросил на последней минуте игры в пустые ворота. Она стала для него 57-й за карьеру, тем самым он побил рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин забил 57 шайб в пустые ворота за 1394 игры в рамках регулярных чемпионатов НХЛ за карьеру. На счету канадца Гретцки 56 таких шайб за 1487 матчей.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 47 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 12 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 834 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 60 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин приблизился к бомбардирскому рекорду Гретцки.