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В клубе РПЛ заявили, что пытались отговорить Кудряшова от завершения карьеры

Тренер «Факела» Ташуев считает, что Кудряшов завершил карьеру из-за усталости

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев заявил, что в клубе пытались отговорить защитника Федора Кудряшова от завершения карьеры. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не ожидал, что Федор решит завершить карьеру. Мы пытались отговорить Кудряшова от этого. Он сильно помог нам во многих матчах РПЛ и Кубка России. У него были небольшие мышечные проблемы, но он тренировался в общей группе, все было хорошо. Но он просто устал. Человек понял, что тяжеловато ему уже играть и занимать чье-то место в составе. Мы с уважением относимся к Федору, он легенда российского футбола», — сказал Ташуев.

В начале февраля 36-летний защитник объявил о завершении карьеры.

Кудряшов выступал за московский «Спартак», грозненский «Терек», турецкие «Истанбул Башакшехир» и «Антальспор», а также за «Сочи». В составе «Факела» игрок выступал с 2023 года.

Вместе со «Спартаком» он трижды выигрывал серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ). Еще одно серебро он взял с «Ростовом».

За сборную России Кудряшов выступал с 2016 года.

Ранее Кудряшова призвали не стыдиться после ухода из футбола.

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