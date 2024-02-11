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Мужа украинской теннисистки дисквалифицировали с турнира за нанесение травмы супервайзеру

Теннисиста Монфиса дисквалифицировали с турнира за нанесение травмы супервайзеру

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elisvitolina/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Организаторы выставочного турнира Ultimate Tennis Showdown в Осло дисквалифицировали французского теннисиста Гаэля Монфиса за нанесение травмы супервайзеру. Об этом организаторы сообщили в своих социальных сетях.

«Вчера шутливая перепалка в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу привела к легкой травме последнего. UTS на 100% убежден, что со стороны Гаэля не было злого умысла, но поскольку должностное лицо получило травму, пусть и незначительную, мы посчитали, что не можем поступить иначе, кроме как дисквалифицировать его», — сказано в сообщении.

Также организаторы сообщили о том, что игрок и пострадавший разошлись на дружеской ноте.

Монфис является мужем украинской теннисистки Элины Свитолиной.

Гаэль — победитель 12 турниров ATP в одиночном разряде. Дважды он доходил до финала Кубка Дэвиса в составе сборной Франции.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Монфис занимает 70-е место (787 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков).

Ранее сообщалось, что российский теннисист не смог выйти в финал турнира во Франции.

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