Футболист сборной Катара показал фокус во время финала Кубка Азии

Во время финального матча Кубка Азии, в котором Катар обыграл Иорданию, футболист сборной Катара Акрам Афиф показал карточный фокус.

На 22 минуте нападающий сборной Катара Афиф реализовал пенальти. После забитого мяча Афиф достал колоду карт из своих гетр, показал карту со своим изображением, потряс ее и изображение сменилось.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Катара. Катар во второй раз подряд стал победителем Кубка Азии. В составе победителей Афиф отметился хет-триком. За Иорданию мяч забил Язан Аль-Наймат.

Для национальной команды Иордании это был первый финал. На турнире 2019 года иорданцы добрались до 1/8 финала, где уступили в серии пенальти Вьетнаму.

Япония является самой титулованной командой Кубка Азии, сумев победить на четырех турнирах. В последний раз им это удавалось на турнире 2011 года.

Один раз турнир выигрывала сборная Израиля. Это достижение покорилась израильтянам в 1964 году. Сейчас Израиль выступает на турнирах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее Узбекистан не смог выйти в полуфинал Кубка Азии.